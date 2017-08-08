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Архив - Донецкая область

Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО

08.08.2017 13:52
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Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО

СБУ в Мариуполе задержала бывшего донецкого милиционера, который собирался продать е-ключи доступа к базе данных ГАИ Донецкой области. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, в начале “русской весны” на востоке Украины силовик уволился из “органов”, предусмотрительно присвоив хранившиеся у него 450 е-ключей, передает “Диалог.UA”.

По состоянию на 2014 год, стоимость украденного составила порядка 400 тысяч гривен. Оставшись жить в областном центре, экс-милиционер решил продать украденное и начал поиски клиентов в Сети. Сделки заключались при участии знакомых бывшего силовика в Мариуполе. В день задержания мужчина лично приехал в прифронтовой город, чтобы продать 20 е-ключей. По информации СБУ, информация должна была быть передана представителям "ДНР".

 



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, ГАИ, СБУ, задержание
 
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