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Ночью в морги Донецка поступило 3 "200-х", двое из них россияне: стало известно о новых потерях “ихтамнетов” на Донбассе
Всю ночь на 8 августа позиции ВСУ на Донбассе мощно обстреливали оккупанты “Л/ДНР” – силовики не молчали в ответ. Итогом стали жертвы в “республиканской армии”. Координатор “Стоп террор” Семен Кабакаев сообщил, что ночью в морги Донецка поступило три тела погибших наемников, передает “Диалог.UA”.
“У террористов есть потери, ночью в морги Донецка поступило 3 200-х, из их числа 2 человека из РФ и один из Макеевки. Всю ночь позиции ВСУ обстреливал противник, мы в ответ не молчали и результат есть”, - отметил эксперт.
Кабакаев пишет, что террористы уменьшили число обстрелов, но полностью провокации все же не прекратили. “Замкомандующего оперативным командованием ДНР”
Эдуард Басурин подтвердил гибель только одного наемника за последние сутки.
Ранее волонтер Мысягин рассказал об уничтожении огневой точки боевиков на Светлодарской дуге и погибших террористах. А в Донецке тем временем больница имени Вишневского забита отравившимися алкоголем оккупантами.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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