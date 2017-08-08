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Архив - Донецкая область

Ночью защитники Авдеевки и шахты "Бутовка" стали жертвами массированного огня террористов "ДНР" из минометов и гранатометов. ВИДЕО

08.08.2017 10:32
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Ночью защитники Авдеевки и шахты "Бутовка" стали жертвами массированного огня террористов "ДНР" из минометов и гранатометов. ВИДЕО

Спикер АТО Антатолий Стельмах рассказал о том, как сепаратисты "ДНР" не прекращают вести провокационный огонь в районе временно оккупированного Донецка. Вечером 7 августа и практически всю ночь на донецком направлении продолжалось огневое противостояние с боевиками "ДНР" в районах Авдеевки и шахты "Бутовка".

Более того, российско-оккупационные группировки использовали минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие для нанесения ударов по украинским бойцам. Согласно информации штаба АТО, военнослужащие ВС Украины асимметрично ответили врагу.

 



Теги: Донбасс, Авдеевка, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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