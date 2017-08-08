Ночью защитники Авдеевки и шахты "Бутовка" стали жертвами массированного огня террористов "ДНР" из минометов и гранатометов. ВИДЕО

08.08.2017 10:32

Спикер АТО Антатолий Стельмах рассказал о том, как сепаратисты "ДНР" не прекращают вести провокационный огонь в районе временно оккупированного Донецка. Вечером 7 августа и практически всю ночь на донецком направлении продолжалось огневое противостояние с боевиками "ДНР" в районах Авдеевки и шахты "Бутовка".

Более того, российско-оккупационные группировки использовали минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие для нанесения ударов по украинским бойцам. Согласно информации штаба АТО, военнослужащие ВС Украины асимметрично ответили врагу.