Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО

08.08.2017 09:33

Ситуация на оккупированном Донбассе близка к критической.

Как пишет в соцсети создатель НВФ "Восток" Александр Ходаковский, ситуация очень похожа на ту, что была в 2014 году, когда без "своевременного вмешательства" боевики потеряли больше половины захваченных районов.

Ходаковский отмечает, что Донбасс напоминает ему раненого бойца, которому оказали первую помощь, но не эвакуировали.

"Без квалифицированной врачебной помощи тяжелые раны могут начать гноиться, и дело может дойти до плохого", - пишет боевик.

По его словам, "территориальная ампутация" террористам "ДНР" сейчас не грозит, но им есть что терять.

В качестве примера Ходаковский приводит случай, когда "командир части" на первом построении объявил, что "герои 14-го года" больше не нужны

"Это говорит о том, что уже начало что-то отказывать", - резюмировал он.

Источник Трибун.