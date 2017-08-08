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Под Мариуполем обнаружен российский корабль
08.08.2017 08:50
Пограничники Мариупольский отряда морской охраны в Азовском море в 10 милях от берега обнаружили движение неизвестного судна.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, на запросы судно не отвечало, поэтому в готовность сразу привели катерную группу. В результате дальнейшей проверки данное судно идентифицировано, как рыболовный сейнер под флагом РФ. Его капитан сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова. Вскоре на борт судна высадилась обзорная группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений при осмотре не обнаружено.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Мариуполь, корабль
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