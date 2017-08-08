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Российско-оккупационные войска разжигают конфликт вдоль всей линии фронта на Донбассе: убит один воин АТО, двое бойцов были ранены

08.08.2017 10:09
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Российско-оккупационные войска разжигают конфликт вдоль всей линии фронта на Донбассе: убит один воин АТО, двое бойцов были ранены

Пресс-центр антитеррористической операции сообщает, что на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. За минувшие сутки, 7 августа, террористы "Л/ДНР" 18 раз открывали огонь в зоне проведения АТО, используя оружие, запрещенное минскими договоренностями.

В частности, на приморском направлении бандформирования били из минометов и гранатометов по украинским укреплениях в Новомихайловке, Чермалыке и Водяном. Кроме того, вечером от гранатометного обстрела пострадал опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Талаковки - двое военных получили ранения.



Теги: Донбасс, конфликт, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
 
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