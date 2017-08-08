Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю

08.08.2017 21:58

Журналіст та політичний оглядач Кирило Сазонов моніторить заяви так званих «лідерів ЛДНР» - інколи і в їх словах трапляється правда. Чергову гучну заяву лідера донецьких терористів Олександра Захарченка блогер коментує на персональній сторінці в соціальній мережі, - інформує новинний ресурс replyua.net.



Так, Сазонов повідомляє, що Захарченко знову пообіцяв загострення в зоні проведення антитерористичної операції. Здається, до окупованого Донецька знову завезли настоянку глоду, яку так полюбляють мешканці «руського миру». Але, якщо відкинути іронію, якраз таким заявам Захарченка не можна не вірити.



Як наголошує Сазонов, всім відомо, що Кремль знову не добився жодної зі своїх цілей на чергових переговорах. Це значить, що він буде нагнітати ситуацію на Донбасі якомога сильніше, аби змусити таким чином як Київ, так і Захід до якихось поступок. Зі свого боку торговець курятиною (йдеться про Захарченка – ред.) просто анонсує те, про що йому стало відомо. Але наші артилеристи чудово знають, що варто робити з перезбудженими російськими військовими та місцевими «ополченцями». Тож удачі їм у нелегкій справі утилізації «колорадів» і хай їх береже небо, - зауважує Сазонов.