В "ДНР" на горловской шахте Ленина завалили копер и начали резать на металлолом

08.08.2017 12:11

Жители ОРДЛО все больше разочаровываются в своих иллюзиях насчет "Л/ДНР". Об одном из таких признаний написал блогер Александр Верум на "Обозревателе".

"Вчера приехал моя знакомая из Горловки. Почти 2 года она взахлеб рассказывала о замечательной жизни там, об изменениях, о расцвете … а сейчас она ревела взахлеб!!!

Ни в Горловке, ни в соседнем Енакиево ни одной (!) рабочей шахты (всего работало 10). «Стирол», машиностроительный завод им. Кирова, смолоперерабатывающий завод, Новогорловский машзавод номер 21, три ЦОФ также закрыты. На всех этих гигантских предприятиях вообще не осталось силовых высоковольтных медных кабелей. Также был полностью разграблен и вывезен на территорию РФ резервный фонд драгметаллов.

На днях копер на шахте им.Ленина завалили и начали резать на металлолом. Кстати, 1 кг лома стоит на приемке 3 рубля (смело делите пополам – 1 грн. 50 коп.на наши). А вот «на Украине» (как они говорят) – 1 кг стоит уже 5 грн. 50 коп. Каждый день, 2-3 вагона, под видом исключительно составляющих для горно-металлургической отрасли – идут на подконтрольную нам территорию. Примерно такая вышка – это около 1 тыс. тонн металла! Сколько это денег? …

Затопления всех шахт привело к тому, что каждый день газовые службы проверяют концентрацию газа в подвалах жилых многоэтажек, погребах частного сектора. Еще немного и Горловка либо «утонет», либо провалится (а там на минуточку выработки с километр в глубину), либо просто взлетит на воздух …

Идем дальше. Арбуз – 11 грн/кг, куры – 80 грн/кг, красная смородина 100 грн, мясо свинины – 180 грн.

А вот водяры там хоть залейся (1 литр, а это самый ходовой объем, стоит в районе 80-100 грн.). Пей-упейся, лишь бы про Украину не думал.

Зарплата у госслужащих, согласно указа некого Александра Захарченко, должна быть не менее 6300 рос. руб (2800 грн). Но это только в Донецке! В Горловке – всего от 2 до 3 тыс. руб.

Половина города в оранжевых жилетах (коммунальные службы), которые даже спят с метлами. Вторая половина – таксует. При этом лицензия стоит 11тыс. руб., а закрыть ЧП вообще невозможно! Показатели, видите ли, снижать нельзя. Не успел в течение 3-х дней сдать «нулевой» отчет в налоговую – 5тыс. рубчиков, будь добр штраф. Но зато у каждого второго – пистолет. Купил, нашел, выменял или еще что – в райотдел, кинул на лапу, отстреляли, внесли в картотеку … и ты легальный владелец ПМ, Стечкина или ТТ. Круто?

А вот умирать там нельзя! Все тот же Захарченко все кладбища в «ДНР» подмял под себя. Хоронить только под «его» контролем. Не дай Бог, сам захочешь выкопать яму. Ну денег нет! Гляди и тебя в ней же и подхоронят. Чего-чего, а смертей там хватает. Даже перед последней дорогой обирают умерших …

А самое удивительное то, что половина жителей Горловки надеются на спасение своего города, своих жилищ, своих жизней – на Украину! Вот придут «укры», откачают воду в шахтах, запустят все заводы … и считай не было никакого «ДНР», - пишет блогер.