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В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ
В Краматорске автоперевозчики не спешат подписывать договора с горисполкомом из-за несогласия с некоторыми пунктами.
Мэр города Андрей Панков считает такие действия шантажом, и подчеркивает необходимость сохранить все условия конкурса.
В течение двух месяцев рабочая группа составляла условия конкурса с учетом всех замечаний и пожеланий граждан. В итоге, победителями конкурса стали АТП-11410, ЮМВОСА и ТТУ, некоторые из которых затягивают с подписанием договоров.
Напомним, что в начале августа краматорчанам сообщили о том, что с 4 числа все автоперевозчики обязаны будут обеспечить бесплатный проезд в маршрутках и автобусах для всех льготников. Однако на деле это не произошло из-за отсутствия подписанных договоров.
Мэр города Андрей Панков заявил, что отклонений от условий конкурса не будет. Если в ближайшее время документы не подпишут, будет проведен второй конкурс, в котором не смогут принять участие те, кто сейчас не заключил договора.
Сами перевозчики заявляют, что имеют полное право в течение 20 дней изучать условия и корректировать их.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Краматорск, авто, льгота, шантаж
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