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"А можно в центр голову Захарченко, чтобы знать, куда стрелять и кого сажать за сепаратизм", – в Сети волна гнева из-за футболок "ДНР"
09.08.2017 19:16
В одном из сепаратистских пабликов появилась реклама футболок с принтами "герба" террористов, что вызвало бурю возмущения и колких насмешек в адрес инициаторов продажи этих вещей. Фото футболок с объявлением об их реализации появилось на странице "Донецкий сувенир", сообщает "Диалог.UA".
Фирма находится в оккупированном Донецке, объявление о продаже футболок вызвало волну гнева в комментариях, где люди не стеснялись в выражениях, направленных в адрес пособников террористического режима.
Теги: Донецк, Донбасс, футболка, сепаратизм, ДНР, Захарченко, террористы
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