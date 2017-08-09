"А можно в центр голову Захарченко, чтобы знать, куда стрелять и кого сажать за сепаратизм", – в Сети волна гнева из-за футболок "ДНР"

09.08.2017 19:16

В одном из сепаратистских пабликов появилась реклама футболок с принтами "герба" террористов, что вызвало бурю возмущения и колких насмешек в адрес инициаторов продажи этих вещей. Фото футболок с объявлением об их реализации появилось на странице "Донецкий сувенир", сообщает "Диалог.UA".

Фирма находится в оккупированном Донецке, объявление о продаже футболок вызвало волну гнева в комментариях, где люди не стеснялись в выражениях, направленных в адрес пособников террористического режима.