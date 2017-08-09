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Архив - Донецкая область

Главари «ДНР» пытаются запретить боевикам критиковать «власть» в соцсетях

09.08.2017 14:02
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Главари «ДНР» пытаются запретить боевикам критиковать «власть» в соцсетях

Командование «1-го АК ДНР» принимает меры по предотвращению «попыток отдельных несознательных ополченцев» с подачи «скрытых врагов и саботажников» подрывать авторитет военного командования и руководства «ДНР».

Об этом сообщает 62.ua с ссылкой на координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрийя Тымчука на своей странице в Фейсбуке.

В частности, командиры подразделений «армейского корпуса» получили категорическое указание взять под полный контроль активность подчиненного личного состава в соцсетях, прекратить практику распространения боевиками постов и видеоматериалов с критикой командования и руководства «ДНР».



Теги: Донбасс, запрет, критика, власть, ДНР, боевики, Тымчук
 
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