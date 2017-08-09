Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности

09.08.2017 13:41

На Донбасс заехала группа снайперов из РФ с новейшими винтовками "Корд" российского производства. Об этом говорится в сюжете программы "Факты ICTV", передает "Диалог.UA".

Так, оружие, которое оказалось в руках террористов незаконных вооруженных формирований, пробивает броню, а также разлетается на несколько мелких частей после попадания.

"Если такая пуля попадет, то выжить будет практически нереально. Это оружие просто так нигде не купишь.

Если снайперы стреляют подобными пулями, то это говорит о том, что приехали новые "биатлонисты" из России", - отметил один из бойцов ВСУ.