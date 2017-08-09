На ДФС после одного дня работы уничтожена видеокамера ОБСЕ

09.08.2017 15:15

Камера специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, установленная на крыше Донецкой фильтрационной станции для круглосуточного наблюдения за участком территории, была уничтожена, говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Украине, передает телеканал 112 Украина.

Как утверждают наблюдатели, камера в одной из самых горячих точек в донецком направлении была установлена накануне и проработала всего один день.

Перед тем как выйти из строя, камера зафиксировала огонь из стрелкового оружия. В миссии утверждают, что стрельба велась с южного и юго-западного направления.