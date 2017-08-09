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"Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
У боевиков “ДНР” в Авдеевской промзоне большие хлопоты: никаким видом оружия они не могут уничтожить дистанционно управляемую пулеметную установку на новом станке бойцов АТО, которую построил и помог применить уникальный фанат пулеметного дела. Российские пропагандисты невольно признались в превосходстве ВСУ – в материалах AnnaNews адепты “Л/ДНР” заявили об эффективной работе ВСУ на Донбассе, передает “Диалог.UA” .
“Можно смеяться и глумится над уродливыми поделками украинского ВПК, но они стараются, и их уродливые поделки тем не менее работают. Недавно мне рассказали историю из Авдеевской промзоны, когда группа разведчиков ДНР несколько дней не могла подавить пулеметный расчет ВСУ. По этой пулеметной точке применяли практический все, начиная от РПГ, заканчивая ПТУР, но подавить эту пулеметную точку они не смогли”, - пишет журналист.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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- Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами09:58
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