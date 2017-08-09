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ОБСЕ призвало украинскую сторону и боевиков совместно разминировать автотрассу на Донбассе

09.08.2017 13:02
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ОБСЕ призвало украинскую сторону и боевиков совместно разминировать автотрассу на Донбассе

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ настаивают на разминировании автотрассы М03 Светлодарск-Дебальцево. Как считает первый заместитель главы миссии Александр Хуг, проводить разминирование должны обе стороны: и Украина, и террористические группировки на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба миссии, 8 августа беспилотник ОБСЕ зафиксировал противотанковые мины на автотрассе Светлодарск-Дебальцево. Спустя несколько часов мины и неразорвавшиеся боеприпасы были извлечены, патруль СММ ОБСЕ смог проехать по этой трассе к Дебальцево.

«Уже во второй раз за последние три недели мы видим, что стороны могут очистить автотрассу М03 от мин и неразорвавшихся боеприпасов, когда они действительно хотят это сделать, — заявил Хуг. — Сторонам пора выполнить давно взятые на себя обязательства и открыть автотрассу М03, а также другие дороги на Донбассе для гражданских лиц, ежедневно пересекающих линию соприкосновения. Настало время сторонам проводить разминирование, осуществлять разведение сил и средств и отвод вооружения, а также не продвигаться вперед».

Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал наличие 64 противотанковых мин вдоль автодороги М03, соединяющей Дебальцево и Светлодарск (оба расположены на неподконтрольной Украине территории).

Источник fakty.ua



Теги: Донбасс, ОБСЕ, разминирование, ДНР, АТО, боевики, ВСУ
 
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