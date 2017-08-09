- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 8 АВГУСТА11:39
- Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами09:58
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе09:42
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных07:51
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть07:29
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ18:40
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 8 АВГУСТА
Пограничники Украины сегодня утром 8 августа сообщают, что контрольно-пропускные пункты на линии разграничения работают в обычном режиме, но Мариупольское направление несколько нагружено. Сами водители говорят о сложной обстановке на «нулевом» блокпосту и на Еленовке.
На КПВВ сегодня утром на въезде-выезде по данным Госпогранслужбы находилось следующее количество транпорта:
КПВВ «Майорск» — 20/150
КПВВ «Марьинка» — 100/80
КПВВ «Новотроицкое» — 50/50
КПВВ «Гнутово» — 30/10
По сообщениям водителей, из Горловки едет до 50 машин.
Плохое движение на нулевом блокпосту, там собралась длинная колонна транспорта.
В социальных сетях появилось сообщение от очевидцев, что на Еленовке в сторону Мариуполя направляются 50 автомобилистов льготной категории, и 200 обычной.
В сторону Донецка движется 40 автомобилей. Очевидцы сообщают, что очередь в направлении Донецк — Курахово около 70 машин. На нулевом блокпосту много водителей, в два ряда, и льготники. На посту «Каргил» в сторону Донецка едут 30 автомобилей.
За прошлые сутки
По сообщениям пограничников за прошлые сутки линии разграничения пересекло 33 тысячи человек и почти 5 тысяч транспортных средств.
Вчера на блокпосту Майорск пограничники выявили в автомобиле KIA, направляющегося на неподконтрольную территорию, партию кофе и запчасти для автомобиля. Товар общей стоимостью 24 тыс. грн передали в полицию.
На КПВВ Марьинка обнаружили поддельный номер на мотоцикле «Yamaha», следовавший из Украины на неподконтрольную часть.
Источник zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, пограничники, Новотроицкое, блокпост, Майорск, Гнутово, КПВВ
- Контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, кроме "Золотого", - ГПСУ
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» НА 22 ИЮНЯ
- В Новотроицком за попытку дачи взятки пограничнику задержали мужчину
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 8 АВГУСТА11:39
- Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами09:58
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе09:42
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных07:51
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть07:29
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ18:40
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Россия запретила судоходство через Керченский пролив11:50
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 8 АВГУСТА11:39
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"11:22
- В Мариуполе на остановках начали установку электронных табло11:00
- Известный политолог из США рассказал, как Путин убивает Россию10:48
- Тoyota запатентовала механическую КП для "чайников"10:30
- “Ждите! Скоро тетки и дядьки из РФ с имперскими комплексами будут бить друг другу морду за гуманитарку США“ – российский режиссер Понасенков10:21
- Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок УЕФА (ВИДЕО)10:10
- Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами09:58
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе09:42
- Комаровский: Вы убиваете своих детей и своих родителей08:46
- Три причини відмовитись від чаю з цукром22:55
- Чем на самом деле вреден глютен22:16
- Что отдаем, то и получаем. О законе отражения19:25
- Які проблеми з обличчям викликає ваш телефон19:00
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».12:31
- Назван лучший напиток для омоложения организма07:48
- Щоденні звички, які провокують передчасне старіння22:15
- Какой косметикой нельзя делиться20:16
- Три "корисні" рослинні олії, які негативно впливають на організм19:20
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Банкиры объяснили причину обвала доллара
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть
- Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- Синоптик рассказала, в каких регионах Украины ожидается похолодание
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю