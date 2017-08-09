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Разведка рассказала о "черных списках" боевиков на Донбассе
Противник ищет неблагонадежных в своих рядах. Командование вооруженных формирований т.н. "Л/ДНР" проводит мероприятия по выявлению "неблагонадежных лиц" среди подчиненного личного состава. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, с этой целью собирается информация о боевиках, которые находились в плену, имели судимость и родственников на неоккупированных территориях.
"Формирование базы данных указанных лиц осуществляется на основании списков, предоставляемых командирами подразделений. В дальнейшем за счет указанной категории личного состава планируется формирование сводных передовых подразделений.
В связи с этим отдельные командиры используют свое служебное положение и предлагают военнослужащим избежать попадания в "черные списки" за взятку", – рассказали в разведке
Теги: Донбасс, черный список, ГРУ, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, Минобороны
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