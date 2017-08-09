Разведка рассказала о "черных списках" боевиков на Донбассе

09.08.2017 12:19

Противник ищет неблагонадежных в своих рядах. Командование вооруженных формирований т.н. "Л/ДНР" проводит мероприятия по выявлению "неблагонадежных лиц" среди подчиненного личного состава. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, с этой целью собирается информация о боевиках, которые находились в плену, имели судимость и родственников на неоккупированных территориях.

"Формирование базы данных указанных лиц осуществляется на основании списков, предоставляемых командирами подразделений. В дальнейшем за счет указанной категории личного состава планируется формирование сводных передовых подразделений.

В связи с этим отдельные командиры используют свое служебное положение и предлагают военнослужащим избежать попадания в "черные списки" за взятку", – рассказали в разведке