Статус «Дети войны» хотят для своих чад жители Авдеевки

09.08.2017 18:44

Признают ли детей, проживавших в Авдеевке во время проведения АТО, детьми войны? Об этом рассказал отвечает руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин.

Авдеевцы привыкают общаться с городской властью посредством электронных петиций. Совсем недавно горожанами была зарегистрирована петиция о получении детьми, проживающими в Авдеевке, статуса «дети войны». После того, как обращение набрало достаточное для рассмотрения количество подписей, городские власти дали ответ на актуальный для прифронтового города вопрос.

Руководитель ВГА Павел Малыхин сообщил, что данным вопросом в Авдеевке уже занимается служба по делам детей. Ее сотрудники сейчас проводят работу по определению должностных лиц, которые будут давать свои заключения для предоставления статуса.

«В связи с большим количеством специалистов, которых необходимо привлечь к этой работе, отсутствием уточнений относительно предоставления заключений и отсутствием необходимых бланков служба по делам детей ВГА Авдеевки сможет начать прием заявлений от населения только после их решения», — рассказал Малыхин.

Информация о начале приема заявлений на получение статуса «дети войны» будет размещена на официальном сайте ВГА.

Источник Знамя индустрии.