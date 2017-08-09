- Уже год, как не могут найти: в "ДНР" похищен важный свидетель беспредела боевиков и "глава народного ополчения Донецка", лично принимавший участие в пытках пленных, Роман Соколенко. ВИДЕО16:55
- На ДФС после одного дня работы уничтожена видеокамера ОБСЕ15:15
- На Светлодарской дуге подразделение "ДНР" подорвалось на минном поле ВСУ: волонтер Мысягин рассказал о тяжелых потерях боевиков15:02
- Главари «ДНР» пытаются запретить боевикам критиковать «власть» в соцсетях14:02
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности13:41
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов13:21
- ОБСЕ призвало украинскую сторону и боевиков совместно разминировать автотрассу на Донбассе13:02
- Для Гааги: боевики “ДНР” дважды обстреляли бойцов АТО “Градом” – признание12:38
- Разведка рассказала о "черных списках" боевиков на Донбассе12:19
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики12:01
Уже год, как не могут найти: в "ДНР" похищен важный свидетель беспредела боевиков и "глава народного ополчения Донецка", лично принимавший участие в пытках пленных, Роман Соколенко. ВИДЕО
Соколенко не могут найти уже год, он пропал в 2016-м. Так называемый "глава народного ополчения Донецка" был похищен вместе с товарищами. В момент когда они находились в районе кооперативных гаражей Калининского района оккупированного города, к ним подъехали люди в камуфляже на военной машине и увезли их в неизвестном направлении. С тех пор о пропавших ничего не известно, сообщает "Диалог.UA".
Об истории с пособником боевиков "ДНР" в Facebook сообщил луганский блогер Иван Жеведь. Предполагается, что Соколенко после похищения могли вывезти на территорию РФ, чтобы окончательно запутать следы.
Послужной список Романа Соколенко более чем интересен. Он мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Украины 1995-1997 годов. Около года работал помощником начальника отдела международных связей Госдумы РФ при Либерально-демократической партии России, лидером которой является Жириновский. Окончил Донецкий госуниверситет управления, с февраля 2005 по ноябрь 2006 годов возглавлял Добропольскую райорганизацию Республиканской партии Украины.
Более того, пропавший Соколенко имеет непосредственное отношение к отрядам вольного казачества Украины, где получил должность так называемого верховного наказного атамана Донецкой области. Но особого внимания заслуживает его деятельность с ноября 2013 года, после того как пособник сепаратистов примкнул к движению "освободителей" Донбасса, вылившееся в террористическую "ДНР".
Именно Соколенко так называемый "народный губернатор" Губарев назначает "руководителем" "народного ополчения Донбасса", а уже в апреле 2014 года Соколенко был провозглашен членом "правительства" донецких террористов. Когда Губарев был арестован, в "народном ополчении" началась грызня "за портфели", в результате чего Соколенко удается занять ключевую должность.
Расцвет деятельности Соколенко приходится на апрель - май 2014 года, когда в оккупированном Донецке крупным ходом шел "отжим" автомобилей и прочего имущества людей, которые потом с легкой руки Соколенко и ему подобных объявлялись агентами "Правого сектора". Потом стало известно, что Соколенко продал несколько "отжатых" дорогих иномарок, а деньги спрятал. Также Соколенко был причастен к пыткам пленников, которые на тот момент содержались в подвалах захваченной боевиками Донецкой ОГА.
Известно, что он, в частности, получал удовольствие от избиения плененного журналиста из Луцка Сергея Шаповала. "Лавочка закрылась" после того, как к власти пришел террорист Захарченко, над такими как Соколенко сгустились тучи, и творить беспредел стало не так легко, как это было раньше. Поскольку теперь пришлось уступать место банде торговца окорочками Александра Захарченко.
Так называемые "лидеры первой волны сепаратизма" в "ДНР" впали в немилость, возможно, именно поэтому Соколенко бесследно пропал. И о нем уже как год не удается найти хоть какой-то информации, проливающей свет на похищение.
Теги: Донецк, Донбасс, похищение, пытки, ДНР, боевики, Захарченко
- 1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"
- Стало известно, как сегодня боевики обстреливали позиции сил АТО у Донецка
- Донбасские террористы обвиняют известного донецкого ученого в подрывной деятельности
- Донецк в ужасе от мощных выстрелов
- ДНРовцы намерены 9 Мая провести военный парад
- Пушилин сделал смешное и абсурдное заявление о переселенцах
- Уже год, как не могут найти: в "ДНР" похищен важный свидетель беспредела боевиков и "глава народного ополчения Донецка", лично принимавший участие в пытках пленных, Роман Соколенко. ВИДЕО16:55
- На ДФС после одного дня работы уничтожена видеокамера ОБСЕ15:15
- На Светлодарской дуге подразделение "ДНР" подорвалось на минном поле ВСУ: волонтер Мысягин рассказал о тяжелых потерях боевиков15:02
- Главари «ДНР» пытаются запретить боевикам критиковать «власть» в соцсетях14:02
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности13:41
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов13:21
- ОБСЕ призвало украинскую сторону и боевиков совместно разминировать автотрассу на Донбассе13:02
- Для Гааги: боевики “ДНР” дважды обстреляли бойцов АТО “Градом” – признание12:38
- Разведка рассказала о "черных списках" боевиков на Донбассе12:19
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики12:01
- На носу - самый «сладкий» праздник17:44
- В мире наблюдается «пчелиный армагеддон»17:11
- Уже год, как не могут найти: в "ДНР" похищен важный свидетель беспредела боевиков и "глава народного ополчения Донецка", лично принимавший участие в пытках пленных, Роман Соколенко. ВИДЕО16:55
- Десять мифов о зрении16:21
- Чтобы не знать, что такое зубная боль…16:18
- Вера Брежнева и Дан Балан записали новую лирическую композицию (АУДИО)16:10
- В России отключают электричество ради Крыма15:51
- Россия закрыла Керченский пролив для всех судов, кроме военных15:30
- На ДФС после одного дня работы уничтожена видеокамера ОБСЕ15:15
- На Светлодарской дуге подразделение "ДНР" подорвалось на минном поле ВСУ: волонтер Мысягин рассказал о тяжелых потерях боевиков15:02
- На носу - самый «сладкий» праздник17:44
- В мире наблюдается «пчелиный армагеддон»17:11
- Десять мифов о зрении16:21
- Чтобы не знать, что такое зубная боль…16:18
- Комаровский: Вы убиваете своих детей и своих родителей08:46
- Три причини відмовитись від чаю з цукром22:55
- Чем на самом деле вреден глютен22:16
- Что отдаем, то и получаем. О законе отражения19:25
- Які проблеми з обличчям викликає ваш телефон19:00
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».12:31
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- Банкиры объяснили причину обвала доллара
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть
- Под Мариуполем обнаружен российский корабль
- Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках