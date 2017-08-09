В Докучаевске появились загадочные российские военные

09.08.2017 19:33

Северо-западнее оккупированного Докучаевска замечено несколько "свежих" пехотных групп противника. Эксперты утверждают, что группы укомплектованы кадровыми военнослужащими ВС РФ, которые, как предпологается прибыли в Украину для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности.

По информации координатора ИС Дмитрия Тымчука, на данный момент российские военные активно наблюдают за передним краем ВСУ.

Отмечается, что боевики отлично маскрируются на местности. В их составе несколько снайперских пар. На данный момент данные группы не приступали к активным инфильтрационным действиям.

Прибывшие военнослужащие с местным населением не говорят, имеют хорошее снаряжение, передвигаются группами по 3-4 человека, всегда вооружены. Ездят на нескольких гражданских авто. Опозновательных знаков не имеют.

В Докучавске замечены за покупкой сигарет и бутилированной воды.

Источник Трибун.