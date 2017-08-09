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В Докучаевске появились загадочные российские военные
Северо-западнее оккупированного Докучаевска замечено несколько "свежих" пехотных групп противника. Эксперты утверждают, что группы укомплектованы кадровыми военнослужащими ВС РФ, которые, как предпологается прибыли в Украину для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности.
По информации координатора ИС Дмитрия Тымчука, на данный момент российские военные активно наблюдают за передним краем ВСУ.
Отмечается, что боевики отлично маскрируются на местности. В их составе несколько снайперских пар. На данный момент данные группы не приступали к активным инфильтрационным действиям.
Прибывшие военнослужащие с местным населением не говорят, имеют хорошее снаряжение, передвигаются группами по 3-4 человека, всегда вооружены. Ездят на нескольких гражданских авто. Опозновательных знаков не имеют.
В Докучавске замечены за покупкой сигарет и бутилированной воды.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, Докучаевск, россияне, военные
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