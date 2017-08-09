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В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России
В июле 2017 года с территории России боевики Донбасса получили 4 танка, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийских системы и 7 реактивных систем залпового огня. Такие данные по состоянию на 2 августа обнародовал представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы по Донбассу Евгений Марчук в Facebook, передает Украинская правда.
"Даю маленький фрагмент из официальных материалов, которые украинская сторона регулярно обнародует во время заседаний Рабочей группы по вопросам безопасности в Минске", – написал он.
По данным украинской стороны, за предыдущий месяц на захваченные боевиками территории Украины поступило также 19 вагонов и 10 грузовиков с боеприпасами (около 600 тонн), до 8 авто, 103 цистерны и 4 бензовоза с топливом (около 6130 тонн).
Кроме того, в июле зафиксировано 44 случая использования боевиками беспилотников для разведки территории Украины и 4 случая применения разведывательной российской авиации.
С начала года российский транспорт 157 раз незаконно пересекал украинскую границу (104 раза поезда, 53 раза колонны военной и автомобильной техники), из них в июле – 18 (меньше было только в июне – 14).
"Российская сторона всегда отрицает, заявляя, что это не подтвержденные данные, то есть чтобы мы показали, с какой точки и в какое время суток велась съемка. А дальше дело техники выявить и установить, кто это мог делать, или вычислить точное место нахождения скрытой камеры", – отметил он.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, Минские договоренности
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