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Архив - Донецкая область

В Мариуполе в море утонул мужчина

09.08.2017 22:19
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В Мариуполе в море утонул мужчина

8 августа в 09:20 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о несчастном случае на воде, который произошел в прибрежной зоне Азовского моря в Мариуполе. Тело утонувшего, анкетные данные которого устанавливаются, изъяли из воды на берег спасатели спасательной Аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета.
Специалисты Службы спасения призывают граждан не нарушать правила поведения в воде! В частности, категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нельзя купаться в неотведенных для этого местах.



Теги: Донбасс, Мариуполь, море, утонул
 
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