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Архив - Донецкая область

Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами

09.08.2017 09:58
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Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами

Командирам подразделений в зоне АТО дали разрешение самим решать, когда их подчиненные могут пользоваться мобильным телефоном. Об этом сообщил начальник управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ Владимир Рапко, передает news.liga.net с ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На командира возлагается решение об использовании телефонов. Он принимает его в зависимости от ситуации.

При этом есть меры безопасности, поскольку по сигналам противник может определить место пребывания или скопления личного состава.

Военным, который находятся в зоне АТО, запретили пользоваться телефонами в июле 2015 года.



Теги: Донбасс, мобильный телефон, АТО, ВСУ, Минобороны
 
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