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Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами
09.08.2017 09:58
Командирам подразделений в зоне АТО дали разрешение самим решать, когда их подчиненные могут пользоваться мобильным телефоном. Об этом сообщил начальник управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ Владимир Рапко, передает news.liga.net с ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
На командира возлагается решение об использовании телефонов. Он принимает его в зависимости от ситуации.
При этом есть меры безопасности, поскольку по сигналам противник может определить место пребывания или скопления личного состава.
Военным, который находятся в зоне АТО, запретили пользоваться телефонами в июле 2015 года.
Теги: Донбасс, мобильный телефон, АТО, ВСУ, Минобороны
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