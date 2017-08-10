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Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром

10.08.2017 14:32
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Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром

Наемники “армий Л/ДНР” возмущены разницей в окладах российских военных и “республиканских” боевиков из числа местных жителей. “Ихтамнеты” в Донбассе получают от 50 до 80 тысяч рублей, имея при этом комфортные условия службы и довольствие, донетчане и луганчане довольствуются зарплатой в 10-15 тысяч рублей.

Управление разведки Минобороны сообщает об очередном ухудшении морально-психологического состояния и снижению мотивации к продолжению военной службы в “Л/ДНР”, пишет “Диалог.UA”.

Прежде всего местные наемники недовольны разницей в “зарплатах”. Кроме этого недавно многих перевели на казарменное положение и ограничили посещений семей, что также вызвало возмущение у террористов. Вызывает протест и последний приказ “кураторов” о провокационных обстрелах зданий местного населения в районах расположения подразделений и плохие условия проживания и обеспечения личного состава. Еще один фактор недовольства – низкое качество медобслуживания.



Теги: Донбасс, зарплата, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, шахтеры, Минобороны
 
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