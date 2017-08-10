- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром14:32
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- Ситуация в зоне АТО: стреляют и днем, и ночью. Есть раненые08:50
- В Мариуполе в море утонул мужчина22:19
- В Докучаевске появились загадочные российские военные19:33
- "А можно в центр голову Захарченко, чтобы знать, куда стрелять и кого сажать за сепаратизм", – в Сети волна гнева из-за футболок "ДНР"19:16
- Статус «Дети войны» хотят для своих чад жители Авдеевки18:44
Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром
Наемники “армий Л/ДНР” возмущены разницей в окладах российских военных и “республиканских” боевиков из числа местных жителей. “Ихтамнеты” в Донбассе получают от 50 до 80 тысяч рублей, имея при этом комфортные условия службы и довольствие, донетчане и луганчане довольствуются зарплатой в 10-15 тысяч рублей.
Управление разведки Минобороны сообщает об очередном ухудшении морально-психологического состояния и снижению мотивации к продолжению военной службы в “Л/ДНР”, пишет “Диалог.UA”.
Прежде всего местные наемники недовольны разницей в “зарплатах”. Кроме этого недавно многих перевели на казарменное положение и ограничили посещений семей, что также вызвало возмущение у террористов. Вызывает протест и последний приказ “кураторов” о провокационных обстрелах зданий местного населения в районах расположения подразделений и плохие условия проживания и обеспечения личного состава. Еще один фактор недовольства – низкое качество медобслуживания.
Теги: Донбасс, зарплата, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, шахтеры, Минобороны
- Разведка рассказала о "черных списках" боевиков на Донбассе
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка
- Кто за что воюет и кому как платят - военный эксперт о зарплатах военных ВСУ и боевиков
- "Они очень отличаются от "ЛНР" и "ДНР"": бойцы АТО рассказали, что на позициях "ЛНР" под Крымским увеличилось количество кадровиков РФ
- Озвучены зарплаты донбасских боевиков
- На Донбассе массово дезертируют боевики
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром14:32
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- Ситуация в зоне АТО: стреляют и днем, и ночью. Есть раненые08:50
- В Мариуполе в море утонул мужчина22:19
- В Докучаевске появились загадочные российские военные19:33
- "А можно в центр голову Захарченко, чтобы знать, куда стрелять и кого сажать за сепаратизм", – в Сети волна гнева из-за футболок "ДНР"19:16
- Статус «Дети войны» хотят для своих чад жители Авдеевки18:44
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- В Киеве отменили плату за парковку в выходные дни15:00
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Самолет российских ВВС пролетел над Вашингтоном (ВИДЕО)14:45
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром14:32
- Дипломат объяснил, почему быстрое освобождение Донбасса не подходит Украине14:12
- В Mail.ru подсчитали убытки от запрета в Украине14:00
- Финальный марш-бросок от Путина: гибридная армия России готовится вступить в "последний бой за Украину". ВИДЕО13:49
- РОССИЯ ВВЕЛА ОГРАНИЧЕНИЯ НА СУДОХОДСТВО ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ13:30
- Раскрыта катастрофическая правда об условиях в поездах «Укрзализныци»13:15
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Як відновити імунітет за дві хвилини: лайфхак від лікарів08:03
- О каких орехах лучше забыть навсегда07:23
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми21:23
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины
- Под Мариуполем обнаружен российский корабль