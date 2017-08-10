- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- Ситуация в зоне АТО: стреляют и днем, и ночью. Есть раненые08:50
- В Мариуполе в море утонул мужчина22:19
- В Докучаевске появились загадочные российские военные19:33
- "А можно в центр голову Захарченко, чтобы знать, куда стрелять и кого сажать за сепаратизм", – в Сети волна гнева из-за футболок "ДНР"19:16
- Статус «Дети войны» хотят для своих чад жители Авдеевки18:44
- Уже год, как не могут найти: в "ДНР" похищен важный свидетель беспредела боевиков и "глава народного ополчения Донецка", лично принимавший участие в пытках пленных, Роман Соколенко. ВИДЕО16:55
- На ДФС после одного дня работы уничтожена видеокамера ОБСЕ15:15
- На Светлодарской дуге подразделение "ДНР" подорвалось на минном поле ВСУ: волонтер Мысягин рассказал о тяжелых потерях боевиков15:02
Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса
Замминистра считает, что срок пребывания РФ на Донбассе продлен из-за проводившейся в начале 2017 года "блокады оккупированных территорий"
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассчитывает, что Россия уйдет с Донбасса в 2018 году.
"Я говорил и я сегодня готов это подтвердить, что по расчетам и не только моим, есть люди, которые тоже считают, в 2018 году Россия уйдет, причем при своих расчетах что-то похожее на санкции, которые были подписаны и вступили в силу тоже учитывались", – сказал он в эфире "5 канала", отвечая на вопрос о том, уйдет ли Россия с Донбасса.
При этом замминистра считает, что срок пребывания РФ на Донбассе продлен из-за проводившейся в начале 2017 года "блокады оккупированных территорий".
"Единственное что, есть такие подозрения, что последний такой бой за Украину будет, пожалуй, в ноябре – это когда (Россия. – Ред.) попытается активизировать все, что у нее есть для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине ради того, чтобы не выходить (с Донбасса. – Ред.)", – сказал Грымчак.
Напомним, Захарченко отказался от "Малороссии".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, прогноз, АТО
- Первая серия война на Донбассе окончена. Журналист дал прогноз на будущее развитие конфликта
- Прогнозы экспертов: чего ожидать от руководителя Кремля в наступившем году
- The Times опубликовала "смертельную новость" для России
- У Путина начинается последний чекистский кураж
- Олег Пономарь: Украина выкручивает руки России и "Газпрому", а Литва закупает "печеньки" у Штатов
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- Ситуация в зоне АТО: стреляют и днем, и ночью. Есть раненые08:50
- В Мариуполе в море утонул мужчина22:19
- В Докучаевске появились загадочные российские военные19:33
- "А можно в центр голову Захарченко, чтобы знать, куда стрелять и кого сажать за сепаратизм", – в Сети волна гнева из-за футболок "ДНР"19:16
- Статус «Дети войны» хотят для своих чад жители Авдеевки18:44
- Уже год, как не могут найти: в "ДНР" похищен важный свидетель беспредела боевиков и "глава народного ополчения Донецка", лично принимавший участие в пытках пленных, Роман Соколенко. ВИДЕО16:55
- На ДФС после одного дня работы уничтожена видеокамера ОБСЕ15:15
- На Светлодарской дуге подразделение "ДНР" подорвалось на минном поле ВСУ: волонтер Мысягин рассказал о тяжелых потерях боевиков15:02
- Дипломати знайшли українців, що зникли у Фінляндії12:10
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Мел Гибсон выставил на продажу шикарную виллу за 30 млн долларов11:50
- В Крыму обрушилось предприятие Фирташа11:38
- Растрата средств проекта «Стена»: названы фамилии задержанных11:23
- В Пентагоне рассказали, как будут бомбить пусковые площадки КНДР11:10
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Визы с Россией ничего не решат – МИД Украины10:40
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- В День Независимости «Квартал 95» даст бесплатный концерт в Краматорске10:15
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Як відновити імунітет за дві хвилини: лайфхак від лікарів08:03
- О каких орехах лучше забыть навсегда07:23
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми21:23
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства19:59
- На носу - самый «сладкий» праздник17:44
- В мире наблюдается «пчелиный армагеддон»17:11
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- Под Мариуполем обнаружен российский корабль