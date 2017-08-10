Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса

10.08.2017 10:58

Замминистра считает, что срок пребывания РФ на Донбассе продлен из-за проводившейся в начале 2017 года "блокады оккупированных территорий"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассчитывает, что Россия уйдет с Донбасса в 2018 году.

"Я говорил и я сегодня готов это подтвердить, что по расчетам и не только моим, есть люди, которые тоже считают, в 2018 году Россия уйдет, причем при своих расчетах что-то похожее на санкции, которые были подписаны и вступили в силу тоже учитывались", – сказал он в эфире "5 канала", отвечая на вопрос о том, уйдет ли Россия с Донбасса.

При этом замминистра считает, что срок пребывания РФ на Донбассе продлен из-за проводившейся в начале 2017 года "блокады оккупированных территорий".

"Единственное что, есть такие подозрения, что последний такой бой за Украину будет, пожалуй, в ноябре – это когда (Россия. – Ред.) попытается активизировать все, что у нее есть для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине ради того, чтобы не выходить (с Донбасса. – Ред.)", – сказал Грымчак.

Напомним, Захарченко отказался от "Малороссии".

Источник: http://www.segodnya.ua