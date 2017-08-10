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Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»

10.08.2017 09:29
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Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»

Лідер терористичного угрупування «Донецька народна республіка» Олександр Захарченкозаявив, що він відмовляється від раніше запропонованої ним ідеї щодо створення «держави Малоросії», інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

Таку інформацію оприлюднили сепаратистські ЗМІ. Захарченко заявив, що проект «Малоросія» не буде реалізований через те, що він «викликав відторгнення у багатьох». Щоправда бойовик також додав, що до нього надійшло багато цікавих, різноманітних коментарів та пропозицій з цього приводу і ідея «перезаснування країни, яка перебуває в глибокій економічній та політичній кризі, отримала широку підтримку». 

Варто нагадати, що в липні бойовик Захарченко анонсував створення «держави Малоросії», яка включатиме 18 українських регіонів і буде, за його словами, правонаступницею України зі столицею в Донецьку. Крім того, бойовики заявляли, що «держава Малоросія матиме свою конституцію, в якій буде закріплено 2 державні мови – російська та малороська». 



Теги: Донбасс, война, ДНР, АТО, Захарченко
 
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