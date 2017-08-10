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Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе
Координатор волонтерской группы "Патриот" Олег Котенко рассказал, что между людьми главаря так называемой ДНР Александра Захарченко и московскими кураторами на Донбассе серьезный конфликт. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".
"На данный период времени боевики не решают абсолютно ничего. Многие из них даже пропали без вести и из поля зрения. Я не исключаю, что их просто расстреляли или в тюрьму…" – сказал Котенко.
По его словам, на Донбассе есть силы проДНРовские и промосковские, между которыми идет борьба за власть.
"ПроДНРовские – это те, которые всегда хотят быть у власти, типа Захарченко. Но без поддержки Москвы они, естественно, не могут, а когда приезжают чистые россияне, то говорят, что будут их заменять, вот они и конфликтуют. С проДНРовскими силами и полевыми командирами можно было легко разговаривать", - уточнил волонтер.
Котенко подчеркнул, что при этом большинство вопросов, в частности, которые касаются военнопленных, решается через Москву.
"Что касается российских спецслужб, ФСБ, то их интересуют только россияне… Их не интересуют "ополченцы", как они их называют, в наших тюрьмах абсолютно. Они им вообще не нужны", - подытожил он.
Теги: Донбасс, Москва, конфликт, ДНР, боевики, Захарченко
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