- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону.11:28
- Почему Захарченко отказался от Малороссии11:05
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українська сторона СЦЦК повідомила, що сьогодні, 11 серпня, бойовики "ДНР" в черговий раз завадили патрулям ОБСЄ здійснити огляд ремонтно-відновлювальних робіт на Красногорівській газорозподільчій станції, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"11 серпня НЗФ ОРДО в черговий раз завадили патрулям ОБСЄ на чолі з першим заступником голови Місії Александром Хугом здійснити огляд та з’ясувати обсяг ремонтно-відновлювальних робіт на Красногорівській газорозподільчій станції, яка розташована поблизу лінії зіткнення. НЗФ ОРДО відкликали гарантію безпеки на час перебування поблизу станції патрулів ОБСЄ, мотивуючи вигаданим приводом, про нібито обстріл з боку підрозділів ЗСУ ввечері 10-го серпня пожежної машини на околиці Донецька", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що такими діями керівництво ОРДО цілеспрямовано намагається створювати передумови для виникнення гуманітарних та екологічних катастроф на території підконтрольній Уряду України, свідомо ігноруючи усі заявки на забезпечення режиму "Тиші" під час ремонту та відновлення критичних об’єктів цивільної інфраструктури.
Источник: unn.com.ua
Теги: Донбасс, Красногоровка, ОБСЕ, станция
- Воронки в обстрелянной Красногоровке - 4 м
- ОБСЕ подтвердили, что Красногоровку расстреляли с территорий, оккупированных боевиками "ДНР"
- Российские оккупанты обстреливают мирное население в Красногоровке на Донетчине (ВИДЕО)
- ОБСЕ подпустили к месту взрыва, но Плотницкого показать отказались
- Для конфликта 2 года — очень большой срок, давно пора это прекратить - ОБСЕ
- ОБСЕ: боевики на Донбассе на 750% увеличили количество запрещенного вооружения
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону.11:28
- Почему Захарченко отказался от Малороссии11:05
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
- Аргументи проти надання Україні зброї не витримують критики - дипломат18:21
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮВАЛИ НОВІ ЦЕНТРИ ЮВЕНАЛЬНОЇ АПРОБАЦІЇ17:00
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины16:28
- У берегов Дании затонула крупнейшая частная подлодка16:15
- В Украине возникли проблемы с платежами через PayPal16:00
- Лишив Саакашвили гражданства, Порошенко разочаровал своих последних фанатов15:45
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"