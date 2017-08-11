Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції

11.08.2017 17:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українська сторона СЦЦК повідомила, що сьогодні, 11 серпня, бойовики "ДНР" в черговий раз завадили патрулям ОБСЄ здійснити огляд ремонтно-відновлювальних робіт на Красногорівській газорозподільчій станції, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"11 серпня НЗФ ОРДО в черговий раз завадили патрулям ОБСЄ на чолі з першим заступником голови Місії Александром Хугом здійснити огляд та з’ясувати обсяг ремонтно-відновлювальних робіт на Красногорівській газорозподільчій станції, яка розташована поблизу лінії зіткнення. НЗФ ОРДО відкликали гарантію безпеки на час перебування поблизу станції патрулів ОБСЄ, мотивуючи вигаданим приводом, про нібито обстріл з боку підрозділів ЗСУ ввечері 10-го серпня пожежної машини на околиці Донецька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такими діями керівництво ОРДО цілеспрямовано намагається створювати передумови для виникнення гуманітарних та екологічних катастроф на території підконтрольній Уряду України, свідомо ігноруючи усі заявки на забезпечення режиму "Тиші" під час ремонту та відновлення критичних об’єктів цивільної інфраструктури.

Источник: unn.com.ua



Теги: Донбасс, Красногоровка, ОБСЕ, станция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх