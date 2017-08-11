Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції

11.08.2017 17:26

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українська сторона СЦЦК повідомила, що сьогодні, 11 серпня, бойовики "ДНР" в черговий раз завадили патрулям ОБСЄ здійснити огляд ремонтно-відновлювальних робіт на Красногорівській газорозподільчій станції, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"11 серпня НЗФ ОРДО в черговий раз завадили патрулям ОБСЄ на чолі з першим заступником голови Місії Александром Хугом здійснити огляд та з’ясувати обсяг ремонтно-відновлювальних робіт на Красногорівській газорозподільчій станції, яка розташована поблизу лінії зіткнення. НЗФ ОРДО відкликали гарантію безпеки на час перебування поблизу станції патрулів ОБСЄ, мотивуючи вигаданим приводом, про нібито обстріл з боку підрозділів ЗСУ ввечері 10-го серпня пожежної машини на околиці Донецька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такими діями керівництво ОРДО цілеспрямовано намагається створювати передумови для виникнення гуманітарних та екологічних катастроф на території підконтрольній Уряду України, свідомо ігноруючи усі заявки на забезпечення режиму "Тиші" під час ремонту та відновлення критичних об’єктів цивільної інфраструктури.

Источник: unn.com.ua