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Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года
Одно из крупнейших промышленных предприятий Украины сегодня празднует свое 84-летие в Мариуполе. По случаю торжества в ДК «Азовсталь» состоялась концертная программа, во время которой были отмечены заслуги лучших сотрудников комбината.
С приветственным словом к рабочим предприятия обратился генеральный директор МК «Азовсталь» Группы Метинвест Энвер Цкитишвили. Поздравляя коллектив, он отметил, несмотря на десятки лет существования завода, предприятие достаточно молодо.
«Этот коллектив не может быть старым, поскольку средний возраст сотрудников комбината – 36 лет. За последние годы наши успехи стали более высокими и качественными – мы работаем на уровне лучших мировых производителей, поставляя сталь на значимые европейские объекты. В возведение небоскреба в Лондоне легло 10 тыс. тонн азовстальского металла, две новые башни Нью-Йорка сегодня также строятся с 10 тыс. тонн нашего металла. Это значит, что наша продукция признана лучшей мровыми покупателями и качественнее нас ее не сделает никто. Спасибо вам большое за все то, что вы делаете для города, комбината и Украины!», - подчеркнул Энвер Цкитишкили.
Вклад металлургов в развитие Мариуполя отметил и секретарь городского совета Степан Махсма.
«После становления «Азовстали» начал строиться и развиваться Левобережный район - вокруг завода появилась инфраструктуры, жилье и началось строительство. Комбинат - это не только металлургия, но и социальная поддержка населения – вы первые пришли в 2015 году в мкр «Восточный», чтобы вместе с городом его восстановить. Это и действующие сегодня ЦНАП, КП «Коммунальник» и новая диспетчесркая с GPS-трекерами», - сказал Степан Махсма.
За весомый вклад в эффективность производства и лучшие провзодственные показатели Энвер Цкитишвили и Степан Махсма вручили металлургам почетные грамоты Метинвест Холдинга, Донецкой областной администрации, Мариупольского городского совета и городского головы.
Также по случаю Дня комбината был награжден член совета ОО «Совет ветеранов войны и труда», участник боевых действий, принимающий участие в освобождении Польши, Германии и Чехословакии, кандидат технических наук, посвятивший 31 трудовой год комбинату, Георгий Каминский.
Напомним, что первый выпуск чугуна на доменной печи №1 комбината «Азовсталь» датирован 12 августа 1933 года.
Источник: mrpl.city
Теги: Донбасс, металлургия, строительство, Азовсталь
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