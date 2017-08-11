Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв

11.08.2017 16:41

Більше 30 тисяч гривень перерахували мешканці Добропілля та Новогродівки невідомим шахраям, які діяли за відпрацьованими схемами – телефонували потерпілим, представлялися співробітниками банку та поліції і пропонували «допомогу». В результаті –люди ошукані, гроші втрачені. Про це повідомляє Покровський відділ поліції.

До чергової частини Добропільського відділення поліції звернулася місцева жителька із заявою про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима. З’ясувалося, що напередодні жінці подзвонив чоловік, представився «співробітником поліції» і повідомив, що її син став винуватцем ДТП і потрапив у поліцейське відділення. Також невідомий сказав, що може «вирішити питання його звільнення» за певну суму – 11500 гривень. Розгублена жінка погодилася і як тільки отримала номер картки, продиктований «слідчим», одразу ж пішла до банківського терміналу і здійснила грошовий переклад. Підступний задум невідомого виплив, коли повернувшись додому, потерпіла все ж таки сама зателефонувала синові і той сказав, що знаходиться на роботі і вперше чує про своє «затримання».

За даним фактом відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення.

А мешканець Новогродівки «збагатив» зловмисників на 20 тисяч гривень. У даному випадку невідомі зателефонували 49-річному чоловіку і повідомили, що його банківську картку заблоковано. Замість того, щоб самостійно передзвонити на гарячу лінію банку, потерпілий почав відповідати на всі питання «співробітників Служби безпеки».

«Лише коли мені надійшло смс-повідомлення про те, що з мого банківського рахунку знятий увесь грошовий залишок - 20 тисяч гривень, я зрозумів, що потрапив під вплив зловмисників, про яких так багато чув», - розповів у Селидівському відділенні поліції постраждалий.

За даним фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Особа, яка позбавила чоловіка грошей буде встановлена та притягнута до відповідальності. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Источник: ddk.dn.ua