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Почему Захарченко отказался от Малороссии
Захарченко заявил, что отказался от “Малороссии”. И понеслось: а чего он отказался, зачем он это сделал и т.д.
На самом деле он и должен был отказаться: Малороссия — это лишь пробный шар Суркова, брошенный нам для идиотских рефлексий.
Для понимания ситуации нужно знать лишь несколько вещей:
1. Малороссия — это начало шантажа мира, что они готовы признать “ЛДНР” отдельными республиками. И здесь россияне только отступили на полшага назад. В любой момент они будут готовы снова подогреть этот вопрос. Подчеркиваю, не признать ЛДНР, а подогреть вопрос. Признание — это последний козырь.
2. Как и три года назад, так и сейчас, план россиян — создание нескольких квазидержавок на территории Украины. Именно поэтому Захарченко начал активно говорить о создании новой страны со столицей в Донецке. Но форма в данном случае не имеет никакого значения. Россияне хотят иметь несколько карликовых территорий, которые будут их сателлитами. И поэтому, вопрос ОНР или ХНР остается ключевым для Кремля.
3. Повторю то, что писал и раньше, когда Захарченко объявлял свою Малороссию: для Кремля ключевым сценарию остаются не военные действия, а расшатывание ситуации в стране. И главные ставки — президентские и парламентские выборы.
Я еще раз хочу подчеркнуть — именно это является основным планом России. Поэтому не стоит смотреть на Захарченко, как на сумасшедшего и поэтому, точно так же, не надо все время, как мантру, говорить о том, что на Востоке воины погибают из-за Минских соглашений.
Истоник: ukrrudprom.ua
Теги: Донбасс, отказ, Захарченко, Малороссия
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