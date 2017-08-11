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Архив - Донецкая область

У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону.

11.08.2017 11:28
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У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону.

О 06:57 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Міклухи-Маклая у м. Маріуполі в одному із багатоквартирних будинків на парапеті балкону третього поверху сидить маленька дитина та кличе маму.

За вказаною адресою негайно виїхали рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону у складі 6 чоловік особового складу та 3 одиниць техніки.
По прибуттю рятувальники за допомогою висувної дробини піднялись на балкон та зняли дівчинку з парапету.
Бійці ДСНС заспокоїли дворічну дитину та передали її батькам.

Завдяки оперативними діям Служби порятунку вдалося уникнути справжньої трагедії.

Источник: magnolia-tv.com



Теги: Донбасс, спасатели, балкон, ребёнок
 
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