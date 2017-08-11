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Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты

11.08.2017 17:40
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Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты

В соответствии с приказом оплата личному составу, который выполняет задания на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс.грн. в месяц

Ежемесячный оклад военнослужащим, которые проходят службу в зоне проведения АТО на Донбассе, будет увеличен с сентября текущего года, сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Министр обороны Украины — генерал армии Степан Полторак подписал приказ, которым увеличено выплаты военнослужащим, которые проходят службу в районе проведения АТО. В соответствии с приказом оплата личному составу, который выполняет задания на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс.грн. в месяц, на второй линии до 4,5 тыс. грн.», — сказал М.Праута на брифинге в пятницу в Киеве, уточнив, что такие выплаты военнослужащие начнут получать с сентября текущего года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 5 августа заявил об увеличении зарплат военнослужащих в зоне АТО. «Принято решение увеличить уровень денежного обеспечения, доплат военнослужащим, которые выполняют военную обязанность в зоне АТО. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тысяч гривень в месяц и повысить содержание на второй линии до 4,5 тысяч», — сказал глава государства

Источник: news.eizvestia.com



Теги: Донбасс, зарплата, повышение, АТО
 
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