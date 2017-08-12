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На мариупольском пляже «подрались» цветные шары
В Мариуполе продолжают развивать пляжные виды спорта. Об этом у себя на Facebook сообщил депутат городского совета Владимир Курский.
На пляже в поселке Песчаный прошел городской чемпионат по американского бамперболу - битве в шарах. На поле «боя» сошлись две команды по пять человек, одна из которых нападала, а другая – защищалась. По правилам, в нападающей команде один из игроков должен был за 4 попытки забежать в зачетную зону противника. По истечению попыток право нападения переходило противникам.
«Чемпионат города по бамперболу, а также кайтсёрфинг, виндсёрфинг, плаванье, каноэ, ну и конечно же велосипед. Мариуполь продолжает развивать пляжные виды спорта. Мариуполь самый прогрессивный и спортивный город в Украине», - написал Владимр Курский.
Источник: mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, пляж, шар
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