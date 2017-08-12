По меньшей мере 700 школ были повреждены или разрушены с начала конфликта на Донбассе – ООН

12.08.2017 16:24

По меньшей мере 700 школ были повреждены или разрушены с начала конфликта на Донбассе, из них 55 – с января 2017 года, сообщили в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Дети в пострадавших зонах имеют ограниченный доступ к обучению из-за ситуации с нестабильной безопасностью и поврежденными школами. По меньшей мере 700 школ были повреждены или разрушены с начала конфликта, в том числе 55 школ пострадали с начала этого года. В 2017 году 89 школ были отремонтированы при содействии Упраления ООН по делам беженцев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жители около 40 населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения, имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию из-за обстрелов больниц и слишком малого количества аптек. По данным УВКБ, по меньшей мере 150 медицинских учреждений были повреждены с начала конфликта.

"Масштабы разрушений значительно больше, чем ожидалось, – примерно 40-60 домов повреждаются еженедельно. Более 10 тыс. домов требует восстановительных работ. В 2017 году Управление ООН по делам беженцев вместе с партнерами по восстановлению жилья смогли отремонтировать более 1000 гражданских помещений, однако постоянные обстрелы и сложные условия безопасности не позволяют добраться до многих зон, которые были поражены впервые", – добавили в управлении.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Источник: gordonua.com