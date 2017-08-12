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Архив - Донецкая область

У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК

12.08.2017 12:57
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У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК

Российский город Таганрог, расположенный у самой границы с Донецкой областью Украины, захватывает сорняковое растение якорец стелющийся, который опасен для всех жителей города.

Основная угроза заключает в шишках-семенах с острыми шипами, длина которых доходит до 1 см. Прогулявшись вблизи якорца можно обнаружить большое количество его семян на обуви и одежде, а иногда бывает что шипы ранят кожу.

Обычным способом бороться с данным растением не получится, газонокосилки лишь усугубляют ситуацию, разбрасывая семена, которые потом разносятся на подошвах обуви и колесах автомобилей по всему городу. Семена могут прорасти даже спустя несколько лет, что делает сорняк чрезвычайно живучим.

Местные активисты и волонтеры вышли на борьбу с якорцом, но силы неравны, а потому они призывают на помощь и других неравнодушных жителей Таганрога.

Источник: i24.com.ua



Теги: Донбасс, Таганрог, сорняк, борьба
 
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