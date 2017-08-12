- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК12:57
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы11:54
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
- В Попасной закрыли школу: поселили туда военных08:50
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону.11:28
У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК
Российский город Таганрог, расположенный у самой границы с Донецкой областью Украины, захватывает сорняковое растение якорец стелющийся, который опасен для всех жителей города.
Основная угроза заключает в шишках-семенах с острыми шипами, длина которых доходит до 1 см. Прогулявшись вблизи якорца можно обнаружить большое количество его семян на обуви и одежде, а иногда бывает что шипы ранят кожу.
Обычным способом бороться с данным растением не получится, газонокосилки лишь усугубляют ситуацию, разбрасывая семена, которые потом разносятся на подошвах обуви и колесах автомобилей по всему городу. Семена могут прорасти даже спустя несколько лет, что делает сорняк чрезвычайно живучим.
Местные активисты и волонтеры вышли на борьбу с якорцом, но силы неравны, а потому они призывают на помощь и других неравнодушных жителей Таганрога.
Источник: i24.com.ua
Теги: Донбасс, Таганрог, сорняк, борьба
- В Донецкой области возникли проблемы с мобильной связью
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- "Это тварь, ублюдок и очень хороший актер", - экс-"спикер ЛНР" о Плотницком
- "Дворцовый переворот в Кремле неминуем", - российский эмигрант (ВИДЕО)
- Россияне испугались "мариупольской" холеры
- Соцсети обсмеяли переворот в ДНР
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК12:57
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы11:54
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
- В Попасной закрыли школу: поселили туда военных08:50
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону.11:28
- ПЕНСИОНЕР ИЗ КИЕВА ОТПРАВИТСЯ В США РАДИ ДВУХ МИНУТ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ13:58
- Алкогольное опьянение станет причиной продления отпуска13:35
- У НБУ ПОЯСНИЛИ, ЧОМУ УКРАЇНА НЕ ВИЗНАЄ БІТКОЙНИ 13:11
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК12:57
- МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ12:31
- В ОКТЯБРЕ С ЗЕМЛЕЙ СБЛИЗИТСЯ ОПАСНЫЙ АСТЕРОИД12:15
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы11:54
- 26-я годовщина Независимости Украины. Кабмин одобрил план мероприятий11:30
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Нацполіція по-новому шукатиме зниклих дітей10:51
- МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ12:31
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Названы китайские национальные принципы сохранения молодости и здоровья09:50
- У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит 07:29
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины