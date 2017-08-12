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В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы
12.08.2017 11:54
В сети высмеяли презентацию в оккупированном Донецке якобы собранных на заводе "Донецкгормаш" автобусов, которые на самом деле оказались российскими ПАЗами, пригнанными из РФ.
Пользователей социальных сетей возмутило заявление главаря террористов ДНР Александра Захарченко, согласно которому автобусы собрали на оккупированной территории Донбасса.
Теги: Донбасс, сеть, автобус, ДНР
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