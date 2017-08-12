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В СЛАВЯНСКЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ СУДЯТСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ИЗ-ЗА ВЫПЛАТ
12.08.2017 17:50
Молодая семья Швыдких приехали в Славянск из Стаханова Луганской области. Социальное пособие к рождению дочери в 2014 году они успели получить всего на три месяца. Выплаты прекратились с оккупацией города.
При переезде на подконтрольную Украине территорию восстановить пособие не удалось. В местном управлении социальной защиты населения им указали на опоздание в подаче заявления.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, Славянск, выплаты, переселенцы
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