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Архив - Донецкая область

586 тысяч украинцев, проживающих в зоне АТО, не могут получить пенсии и соцвыплаты

13.08.2017 14:15
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586 тысяч украинцев, проживающих в зоне АТО, не могут получить пенсии и соцвыплаты

586 тысяч украинцев, проживающих в зоне конфликта на Донбассе, с прошлого года не могут получить пенсии и соцвыплаты. Об этом сообщили в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ), передает avdeevka.city.

«586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны. В УВКБ призывают украинские власти обеспечить выплаты для всех граждан, независимо от места их проживания», – говорится в заявлении.

Ранее в ООН заявили, что на Донбассе по меньшей мере 700 школ были повреждены или разрушены от начала конфликта, в том числе 55 школ пострадали с начала этого года.



Теги: Донбасс, пенсия, украинцы, АТО, беженцы
 
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