586 тысяч украинцев, проживающих в зоне АТО, не могут получить пенсии и соцвыплаты

13.08.2017 14:15

586 тысяч украинцев, проживающих в зоне конфликта на Донбассе, с прошлого года не могут получить пенсии и соцвыплаты. Об этом сообщили в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ), передает avdeevka.city.

«586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны. В УВКБ призывают украинские власти обеспечить выплаты для всех граждан, независимо от места их проживания», – говорится в заявлении.

Ранее в ООН заявили, что на Донбассе по меньшей мере 700 школ были повреждены или разрушены от начала конфликта, в том числе 55 школ пострадали с начала этого года.