Боевики перепродают дачи в Новоазовске

13.08.2017 12:13

Оккупационные войска захватывают недвижимость и торгуют ею. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

В сообщении говорится, что, пользуясь властью, начальники гарнизонов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно оформляют документы на присвоение домов граждан, покинувших свои дома с началом российской военной агрессии.

В частности, в Новоазовске главари так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты захватили и перепродали более десятка дачных построек, расположенных вблизи морского побережья.

Источник: farwater.net