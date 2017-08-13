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Боевики перепродают дачи в Новоазовске
13.08.2017 12:13
Оккупационные войска захватывают недвижимость и торгуют ею. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.
В сообщении говорится, что, пользуясь властью, начальники гарнизонов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно оформляют документы на присвоение домов граждан, покинувших свои дома с началом российской военной агрессии.
В частности, в Новоазовске главари так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты захватили и перепродали более десятка дачных построек, расположенных вблизи морского побережья.
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, Новоазовск, недвижимость, боевики
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