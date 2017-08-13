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На мариупольском блокпосту задержали информатора боевиков
На мариупольском блокпосту задержали мужчину, который в течение 1,5 года передавал представителям незаконных вооруженных формирований данные о ротации украинских военнослужащих и передвижении техники. Об этом сообщает пресс-центр полиции Донецкой области.
Мужчину задержали при попытке пересечения стоп-контроля в Мариуполе. Его доставили в Кальмиусское отделение полиции.
"В начале вооруженного противостояния у 43-летнего жителя села Веселое случился конфликт с военнослужащими. Затаив обиду, мужчина долго думал, как отомстить, и в конце концов придумал. Далее, каждый раз звоня своему давнему товарищу по прозвищу "Атаман", при разговоре рассказывал, что в конкретное время мимо его дома проехала военная колонна. Информировал обо всем в подробностях: количественный состав техники и личного состава, направление движения и предполагаемое место дальнейшей дислокации. Со временем злость прошла, и мужчина понял, что рано или поздно его ждет уголовная ответственность. С тех пор оборвал все контакты с товарищем и жил в постоянном страхе", - говорится в сообщении полиции.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности" Уголовного кодекса Украины.
Вместе с тем, если бы мужчина добровольно сообщил правоохранителям о сотрудничестве с боевиками, он мог бы избежать наказания - согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, "освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, за действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления".
Отмечают, что с начала года в Донецкой области обнаружили 177 боевиков, из них 152 задержанные, 25 – объявлены в розыск.
Источник: 112.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, боевики, информатор
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