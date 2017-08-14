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Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС

14.08.2017 14:00
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Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС

По оперативным данным группы ИС, российское командование «1-го ак днр» и «2-го ак лнр» продолжает проводить скрытую ротацию частей и подразделений, находящихся на передовых позициях, перегруппировку и передислокацию своих сил и средств с целью их усиления.

Также продолжается передача управления объединениями и частями «1-го ак днр» и «2-го ак лнр» в оперативное подчинение командованию 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Ранее группа ИС сообщала, что Россия тайно переправляет войскам «лнр» большое количество ГСМ.

ИС



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ротация
 
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