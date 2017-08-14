Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды

14.08.2017 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды

Боевики ОРДЛО, пытаясь украсть арбузы, устроили кровавые разборки с мирными жителями

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины на своей странице в Facebook.

«В частности, 12 августа с.г. военнослужащие 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК при попытке кражи арбузов устроили драку с гражданскими с применением оружия. В результате подрыва ручной гранаты погибло один гражданское лицо и один военнослужащий, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в разведке сообщили, что один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в Луганске.

Как писала Politeka, боевики продолжают обстреливать дома мирныхжителей из крупнокалиберного вооружения.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, война, убийство, арбуз, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх