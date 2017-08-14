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Минометный ад боевиков обрушился на мирные дома
Боевики продолжают обстреливать дома мирных жителей из крупнокалиберного вооружения
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, под удар боевиков попали дома мирных жителей в Марьинке.
Также отмечается, что террористы ведут огонь по позициям ВСУ на всех направлениях.
«Кроме того, в очередной раз, демонстрируя свое пренебрежение со всеми нормами гуманитарного права и мирных договоренностей, преступники били из миномета, гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьянки», — говорится в сообщении.
В результате данных обстрелов со стороны боевиков чудом никто из мирных жителей не пострадал.
Всего за прошедшие сутки боевики 25 раз нарушали режим тишины, что привело к ранению двух украинских военных.
Как писала Politeka, боевики «ДНР» обстреляли жилые кварталы с. Новолуганского, что возле Светлодарска.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Марьинка, боевики, миномёт
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