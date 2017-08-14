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НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ
Вопрос касательно экологической катастрофы на Донбассе все чаще всплывает на поверхность. По мнению экспертов, вскоре всплывет не только он. Из-за остановки работы шахт и добычи угля, вода из шахт поднимается наверх, что приведет к засаливанию и заболачиванию местности: «Мы получим присивашье».
Затопление шахт на Донбассе тревожит экологов уже довольно давно. Из-за отсутствия действия по откачиванию воды, катастрофа, которая может произойти, способна охватить половину городов и сел в Донецкой области.
Ситуация действительно опасная, как считает ученый. Там, где раньше добывали уголь в пластах, образовались трещины. Они сейчас затапливаются водой. Прочность породы, которая оказалась затоплена, снижается из-за раскисания. Проблема в том, что почти половина населенных пунктов построены на таких опасных объектах. По мнению ученого, слабая порода осядет, а вместе с ней и города.
Полторы тысячи терриконов, триста из которых горят – еще один источник возможной катастрофы. Там, где добывается уголь, появляется газ. Газ в зоне горящих терриконов – само по себе действие опасное. Сейчас таких случаев единицы, но что будет, если ситуация начнет выходить из-под контроля и терриконы начнут взрываться массово, учитывая, что вокруг находятся населенные пункты?
Усложняет ситуацию тот факт, что 70% от всех шахт на неподконтрольной Украине территории находятся выше по географическому признаку. Ученый говорит, что в случае перекрытия этих шахт, вся вода с грязью поплывет в сторону контролируемых территорий.
Теги: Донбасс, Донецкая область, катастрофа, Луганская область
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