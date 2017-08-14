ПОКРОВСК: ГОРНЯКИ ШАХТЫ «РОДИНСКАЯ» ДОБИВАЮТСЯ ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ

14.08.2017 10:20

Горняки шахты «Родинская» отказались спускаться в шахту из-за невыплаты заработной платы. Первыми забастовала третья смена шахтеров еще десятого августа. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Шахта «Родинская» одно из четырех предприятий, входящих в объединение «Мирноградуголь». Три шахты накануне получили выплаты по зарплате, а про «Родинскую» забыли. По словам сотрудников угольного предприятия, план по добыче угля выполняется, а денег они уже не видели два месяца.

Михаил Волынец отмечает, что шахта подлежит реструктуризации. Однако средства для выплаты заработной платы были заложены из государственного бюджета: «Минэнергоугля огласило, что будет выделено 2,8 миллионов гривен, но месячный фонд оплаты труда на шахте 3,7 миллионов. Горняки настроены решительно».

Согласно реструктуризации «Родинскую» закроют в мае следующего года. До этого момента будут уволены все сотрудники. По словам директора шахты Виталия Майбороды, уголь будет добываться вплоть до ноября 2017 года. Дотационные средства, которые необходимы для выплаты разницы по зарплате, можно получить только от продажи угля ГП «Мирноградуголь».

Источник: http://zi.dn.ua