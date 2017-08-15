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Боевики сожгли дома мирных жителей на Донбассе
15.08.2017 16:51
Люди остались без крова в результате обстрела противника. Село Верхнеторецкое попало под ожесточенный обстрел боевиков. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на полицию Донецкой области.
По данным ведомства, противник открыл огонь сегодня в первой половине дня. В результате в населенном пункте вспыхнул пожар.
"Специалисты ГСЧС спасли от огня два дома по ул. Первомайской. Остальные 10 зданий сгорели. Позже артобстрел возобновился, из-за чего спасатели прекратили работу", – пояснили правоохранители.
По данным на 16.00 боевики все еще обстреливали Верхнеторецкое.
Теги: Донбасс, пожар, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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