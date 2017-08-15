Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики сожгли дома мирных жителей на Донбассе

15.08.2017 16:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики сожгли дома мирных жителей на Донбассе

Люди остались без крова в результате обстрела противника. Село Верхнеторецкое попало под ожесточенный обстрел боевиков. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на полицию Донецкой области.

По данным ведомства, противник открыл огонь сегодня в первой половине дня. В результате в населенном пункте вспыхнул пожар.

"Специалисты ГСЧС спасли от огня два дома по ул. Первомайской. Остальные 10 зданий сгорели. Позже артобстрел возобновился, из-за чего спасатели прекратили работу", – пояснили правоохранители.

По данным на 16.00 боевики все еще обстреливали Верхнеторецкое.



Теги: Донбасс, пожар, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх