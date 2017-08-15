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Боевики заманивают беременных женщин и молодых матерей на оккупированные территории, прикрываясь благими намерениями
Боевики зазывают беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в тяжелых условиях, жить на оккупированных территориях в "приютах", созданных в домах, "отжатых" у мирных жителей. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление" на своем сайте, передает "Диалог.UA".
Так, сообщается, что на электронную почту Краматорского горсовета пришло письмо, написанное на фирменном бланке так называемого "министерства молодежи, спорта и туризма ДНР". В письме предлагалось матерям маленьких детей (до 1,5 лет), а также беременным женщинам (с 7 месяца), оказавшимся в сложных жизненных условиях, посетить оккупированную боевиками Макеевку.
Женщинам, которые оказались без жилья, предлагали поселиться в приюте, адрес которого указывал на частное хозяйство. "Вероятнее всего, российские пропагандисты используют в своих целях "отжатое" имущество граждан Украины", - говорится в сообщении "Информационного сопротивления". Боевики обещают женщинам выделить комнату, оборудованную всем необходимым для постоянного проживания.
Теги: Донбасс, Макеевка, дети, беременность, ДНР, боевики
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