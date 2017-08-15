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Был Мурик, стал жмурик: в Донбассе уничтожен российский террорист из Севастополя Максим Мурашко

15.08.2017 21:36
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Был Мурик, стал жмурик: в Донбассе уничтожен российский террорист из Севастополя Максим Мурашко

Террорист приехал в Донбасс воевать на стороне российских боевиков из аннексированного Крыма. Его уничтожили 13 августа. Максим Мурашко по кличке Мурик пособничал оккупантам из "ДНР", сообщает "Диалог.UA".

Фотографии уничтоженного террориста показал военный, участник АТО Анатолий Штефан в Facebook. "Мурик стал жмурик. 13.08.2017 года ликвидирован еще один наемник Максим Мурашко (Мурик) из Севастополя", - написал Штефан в посте.



Теги: Донбасс, Крым, террорист, ДНР, АТО, боевики
 
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