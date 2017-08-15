Из-за затопления шахт в ОРДЛО экологическая катастрофа угрожает всему Донбассу

15.08.2017 18:16

Возможная экологическая катастрофа, вызванная затоплением шахт на оккупированном Донбассе, может затронуть почти половину городов региона, а также подконтрольную Украине территорию. Масштабы бедствия в интервью "Цензор.НЕТ" очертил гидрогеолог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев.

Он пояснил, что в связи с активным сокращением или прекращением добычи угля на территории Донбасса начался подъем уровней подземных вод, что может привести к заболачиванию и засаливанию местности.

Мы получим присивашье. Но это не все. Дело в том, что когда вынимали уголь из пластов, образовались трещины. И теперь они заполняются водой, порода раскисает и становится слабее. В таких местах грунт осядет дополнительно. А почти половина городов Донбасса стоит на таких территориях. Начнут трещать дома и рваться водопроводно-канализационные и газопроводные трубы", – заявил ученый.

Яковлев также добавил, что кроме затопления региону грозит выход газа из затопленных шахт.

"Добыча угля сопровождается выходом газа. Он начинает бежать по трещинам, по ослабленным зонам. Уже бывали случаи, когда бабушка пошла в подвал, спичкой черкнула, и все", – пояснил он.

Также эксперт указал на опасность, исходящую от многочисленных терриконов на Донбассе.